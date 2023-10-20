Кустурица рассказал, почему решил экранизировать роман «Лавр»

Сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал, почему принял решение экранизировать роман «Лавр» Евгения Водолазкина.

«В нём есть любовь, юродивость. Всё, над чем я работал в своих фильмах, у Евгения Водолазкина — в одном романе. Я думаю, что временная дистанция — действие происходит в XV столетии — это вызов. Это будет непросто снять. Но в мой фильм в некотором смысле войдёт всё то, что я создал перед этим», — цитирует режиссёра «Российская газета».

По словам Кустурицы, XV век похож и в Сербии, и в Черногории, и в России, это общая история.

Как отметил режиссёр, съёмки будут проходить в России.

«Но сначала я закончу «Преступление без наказания», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» на территории Краснодарского края.