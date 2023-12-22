Стилист Тимиряева рассказала, как составить модный образ на Новый год

Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева дала советы по выбору модного образа для новогодней ночи.

«Для начала нужно правильно определиться с цветом наряда, ведь цвет — это мощная энергетика. А поскольку Новый год — это не только про тренды и стиль, но и немного про волшебство, то нужно выбрать тот цвет, который поможет привлечь желаемые события. Если нам не хватает драйва, ярких событий и перемен, то можно смело облачаться в красный и все его оттенки», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, зелёный и все оттенки бежевого цвета успокоят бурные события и привлекут в жизнь гармонию, а синие оттенки привнесут чёткость в жизнь, отношения и карьеру.

«Для тех, кто хочет начать жизнь с чистого листа, белый цвет в помощь. Белый подойдёт и для тех, кто готов и открыт для чего-то совершенно нового, в том числе и для новых отношений. Но главным трендом в новогоднюю ночь — 2024 будет металлизированный блеск, блеск расплавленного серебра и золота», — считает Тимиряева.

Ранее сотрудник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.