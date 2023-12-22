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Камбарский район Удмуртии примет республиканскую Масленицу в 2024 году

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Глава Камбарского района Удмуртии Александр Галанов заявил, что в 2024 году в регионе пройдёт празднование республиканской Масленицы.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«К нам приедут гости со всей республики. Считаю, что это событие стало неким итогом той большой работы, которую проводят специалисты по продвижению туристического потенциала района, а он действительно сегодня в этом плане интересен», — сказал Галанов.

Он также отметил, что в следующем году будет отмечаться 100-летие Камбарского района.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Всемирный день пельменя состоится 5—10 февраля в Удмуртии.

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