Камбарский район Удмуртии примет республиканскую Масленицу в 2024 году
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
«К нам приедут гости со всей республики. Считаю, что это событие стало неким итогом той большой работы, которую проводят специалисты по продвижению туристического потенциала района, а он действительно сегодня в этом плане интересен», — сказал Галанов.
Он также отметил, что в следующем году будет отмечаться 100-летие Камбарского района.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Всемирный день пельменя состоится 5—10 февраля в Удмуртии.