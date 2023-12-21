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Синоптик спрогнозировал снег и до -9 °С в Москве в новогоднюю ночь

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал снег и до -9 °С в Москве в новогоднюю ночь.
Синоптик спрогнозировал снег и до -9 °С в Москве в новогоднюю ночь
  • АГН «Москва»
  • © Василий Кузьмичёнок

По его словам, пока ещё существует большая вариативность того, какая именно погода установится в Москве в ночь на Новый год, однако большинство моделей указывают на оттепель и снег.

«Это будет последняя в уходящем году оттепель, а новогоднюю ночь мы проведём с лёгким снегом и с температурой, близкой к климатической норме, — под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне -4...-9 °С», — написал он в своём Telegram-канале.

Леус также добавил, что волна тепла достигла своего апогея 20 декабря и дальше ожидается понижение температуры.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал, когда в Москву вернутся морозы.

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