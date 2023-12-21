Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал, когда в Москву вернутся морозы.

«В Московскую область потихонечку начинают возвращаться небольшие морозы. Не исключено, что в пятницу в дневные часы в отдельных районах в Московской области на северо-востоке, на северо-западе может быть небольшой мороз до -1 °С. В субботу сильно ситуация не изменится», — отметил синоптик.

По его словам, в Москве пока что сохранится слабоположительная температура.

«А в воскресенье будут морозы в ночные часы от -1 до -6. В дневные — -1...-5 °С. Следующая неделя будет без оттепелей. В дневные часы в первой половине недели -2...-7 °С, а во второй половине от -5...-10 °С», — добавил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в регионах Сибири.