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Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал, когда в Москву вернутся морозы.
Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Sayganov / SOPA Images / LightRocket

«В Московскую область потихонечку начинают возвращаться небольшие морозы. Не исключено, что в пятницу в дневные часы в отдельных районах в Московской области на северо-востоке, на северо-западе может быть небольшой мороз до -1 °С. В субботу сильно ситуация не изменится», — отметил синоптик.

По его словам, в Москве пока что сохранится слабоположительная температура.

«А в воскресенье будут морозы в ночные часы от -1 до -6. В дневные — -1...-5 °С. Следующая неделя будет без оттепелей. В дневные часы в первой половине недели -2...-7 °С, а во второй половине от -5...-10 °С», — добавил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в регионах Сибири.

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