Вильфанд спрогнозировал потепление в регионах Сибири

В регионахи Сибири ожидается потепление, температура будет приближаться к 0 °С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Этот зональный процесс редко достигает континентальных регионов Сибири», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд ожидает, что воздух Атлантики будет достигать не только европейской части России, но и сибирских регионов.

«Это приведёт к тому, что уже через два дня в городах Сибири температура будет приближаться к нулевой отметке», — сообщил синоптик.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.