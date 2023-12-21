Вильфанд спрогнозировал потепление в регионах Сибири
«Этот зональный процесс редко достигает континентальных регионов Сибири», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд ожидает, что воздух Атлантики будет достигать не только европейской части России, но и сибирских регионов.
«Это приведёт к тому, что уже через два дня в городах Сибири температура будет приближаться к нулевой отметке», — сообщил синоптик.
Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.