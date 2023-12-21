«Всемирный день пельменя» состоится 5—10 февраля в Удмуртии
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Уже девять лет подряд мы доказываем, что Удмуртия — родина пельменей. Это настоящий бренд республики, который объединяет традиции, семьи, спортсменов, ремесленников, производителей и просто любителей этого блюда», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Программа включает конкурс сказок и иллюстраций к ним, чемпионат по семейной лепке, семейный познавательно-развлекательный квест, мастер-классы, экскурсии.
Также запланированы молодёжные и этнокультурные интеллектуальные мероприятия.
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