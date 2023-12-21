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Собянин: в Москве три филиала усадьбы Деда Мороза откроют в декабре

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в конце декабря в столице впервые откроют три филиала усадьбы Деда Мороза.

Об этом информирует РИАМО со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Для гостей откроют усадьбы «Снежная королева» в Измайловском парке, «Морозко» в ландшафтном парке «Митино» и «Простоквашино» в парке Олимпийской деревни. Все они станут дополнением Московской усадьбы Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».

Ранее НСН сообщала, что Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит на 36 городских площадках.

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