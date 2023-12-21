В Москве на фестивале «Путешествие в Рождество» пройдёт более 120 ледовых шоу

В Москве на трёх площадках пройдёт более 120 ледовых шоу для гостей столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».

Об этом пишет сайт kp.ru.

Представления пройдут с 22 декабря по 8 января на катке на площади Революции, в районах Тёплый Стан (улица Тёплый Стан, владение 1б) и Марьино (улица Перерва, владение 52).

В репертуаре — «Щелкунчик», «Белоснежка», «Золушка», «Царевна-лягушка» и «Золотой ключик».

«Программу подготовили знаменитые фигуристы и чемпионы Олимпийских игр», — прокомментировала заммэра Наталья Сергунина.

В числе авторов и постановщиков шоу — олимпийская чемпионка Татьяна Навка и многократный обладатель Кубка четырёх континентов Пётр Чернышёв.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит на 36 городских площадках.