Выставка «Новогодняя мишура» открылась в Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
На экспозиции в павильоне «Арт-парк» в центральной части Измайловского парка представлены работы студентов кафедры «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института.
Вход на выставку свободный со среды по воскресенье с 11:00 до 20:00 до 25 февраля 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество».