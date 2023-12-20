Выставка «Новогодняя мишура» открылась в Москве

В Москве в Измайловском парке заработала выставка студенческих работ «Новогодняя мишура».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

На экспозиции в павильоне «Арт-парк» в центральной части Измайловского парка представлены работы студентов кафедры «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института.

Вход на выставку свободный со среды по воскресенье с 11:00 до 20:00 до 25 февраля 2024 года.

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