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Синоптик Шувалов: Центральный регион прошёл пик потепления

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов: Центральный регион прошёл пик потепления
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

Синоптик отметил, что Центральный регион прошёл пик потепления и теперь его ожидает небольшое похолодание.

«Температуры +3...+4 °С остались в прошлом, теперь у нас небольшое понижение. Сначала до температуры, близкой к нулю градусов, уже завтра. И завтра же снегопад, который прикроет посеревшую снежную массу, с количеством до 3—5 см снега. Мокрый, липкий снег и нулевая температура. 0...-2 °С ночью и 0...+1 °С днём будет до субботы включительно», — рассказал Шувалов.

По его словам, в субботу будет очередной снегопад, но на этот раз вызванный холодным фронтом.

«И в воскресенье понижение температуры, лёгкий морозец -3...-5 °С. Вот тогда будет самая сильная гололедица», — заключил собеседник RT.

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