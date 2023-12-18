Метеоролог Старков: русская зима резко поменяла характер

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на этой неделе.

«Русская зима резко поменяла характер. Если в первой половине декабря погода была морозной и снежной, то теперь наступил продолжительный оттепельный период. Температурный фон на 5—8 °С будет превышать климатическую норму для этого времени. Преобладающие значения — от 0 до +3 °С», — отметил Старков.

По его словам, погода будет ветреной с пониженным атмосферным давлением.

«Временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По предварительным расчётам, в следующие выходные русская зима возьмёт верх и температурный фон постепенно изменится в сторону отрицательных значений», — подчеркнул он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о природных аномалиях в России.