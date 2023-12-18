RT в Telegram
Подпишись

Метеоролог Старков: русская зима резко поменяла характер

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на этой неделе.
Метеоролог Старков: русская зима резко поменяла характер
  • РИА Новости

«Русская зима резко поменяла характер. Если в первой половине декабря погода была морозной и снежной, то теперь наступил продолжительный оттепельный период. Температурный фон на 5—8 °С будет превышать климатическую норму для этого времени. Преобладающие значения — от 0 до +3 °С», — отметил Старков.

По его словам, погода будет ветреной с пониженным атмосферным давлением.

«Временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По предварительным расчётам, в следующие выходные русская зима возьмёт верх и температурный фон постепенно изменится в сторону отрицательных значений», — подчеркнул он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о природных аномалиях в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить