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Синоптик Шувалов рассказал о природных аномалиях в России

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о природных аномалиях в России.
Синоптик Шувалов рассказал о природных аномалиях в России
  • Gettyimages.ru
  • © avstraliavasin

«Первая аномалия — сильные морозы в Иркутском районе, в Бурятии. В начале следующей недели два-три дня в Красноярске до -35 °С. На европейскую территорию идёт положительная аномалия... Вся следующая неделя на 2—5 °С градусов будет теплее нормы», — сказал синоптик.

По его мнению, особенно тепло будет в западных районах, куда идёт воздух из Атлантики.

«Например, до 4 °С градусов тепла в Пскове. Очень ветреная погода в понедельник ожидается на севере Курил и на Камчатке — до 30 м/с. Сильный снег. Выпадет до 30—40 см снега», — уточнил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до -45 °С в ряде регионов России.

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