Вильфанд спрогнозировал морозы до -45 °С в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд прокомментировал погоду в ряде регионов страны.

«В Челябинской области в выходные ожидается аномально холодная погода. Температура ниже нормы на семь — десять градусов, до -40 и даже -43 °С. В Омской области и в Республике Алтай сильный мороз, до -40...-45 °С. Ниже нормы на семь градусов температура в Курганской области», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в Бурятии в течение следующей недели температура воздуха может достичь -43 °С.

Как отметил Вильфанд, в Москве ожидается атлантическое тепло.

«На смену «Ване» придёт атлантическое тепло. Всю следующую неделю в Москве будет от -3 до +3 °С, что может повлечь за собой гололёд», — заключил он.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.