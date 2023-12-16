RT в Telegram
Подпишись

Вильфанд спрогнозировал морозы до -45 °С в ряде регионов России

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд прокомментировал погоду в ряде регионов страны.
Вильфанд спрогнозировал морозы до -45 °С в ряде регионов России
  • Gettyimages.ru

«В Челябинской области в выходные ожидается аномально холодная погода. Температура ниже нормы на семь — десять градусов, до -40 и даже -43 °С. В Омской области и в Республике Алтай сильный мороз, до -40...-45 °С. Ниже нормы на семь градусов температура в Курганской области», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в Бурятии в течение следующей недели температура воздуха может достичь -43 °С.

Как отметил Вильфанд, в Москве ожидается атлантическое тепло.

«На смену «Ване» придёт атлантическое тепло. Всю следующую неделю в Москве будет от -3 до +3 °С, что может повлечь за собой гололёд», — заключил он.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить