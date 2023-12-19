Во Владивостоке открылась выставка заслуженного художника России Кирилла Шебеко

В Дальневосточном государственном институте искусств Владивостока открылась бесплатная выставка заслуженного художника России Кирилла Шебеко.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Мы назвали выставку «Приморье», и это родное слово очень точно описывает всю экспозицию, каждую представленную картину. Основатель нашего факультета член-корреспондент РАХ Кирилл Шебеко был поистине певцом Приморья, Дальнего Востока, запечатлел красоты региона, его уникальную природу и особую прелесть», — сказала декан ДВГИИ Наталья Попович.

Кирилл Шебеко проработал на художественном факультете вуза 36 лет.

Выставка открыта до 10 января 2024 года.

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