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Во Владивостоке открылась выставка заслуженного художника России Кирилла Шебеко

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В Дальневосточном государственном институте искусств Владивостока открылась бесплатная выставка заслуженного художника России Кирилла Шебеко.
Во Владивостоке открылась выставка заслуженного художника России Кирилла Шебеко
  • Gettyimages.ru
  • © JackF

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Мы назвали выставку «Приморье», и это родное слово очень точно описывает всю экспозицию, каждую представленную картину. Основатель нашего факультета член-корреспондент РАХ Кирилл Шебеко был поистине певцом Приморья, Дальнего Востока, запечатлел красоты региона, его уникальную природу и особую прелесть», — сказала декан ДВГИИ Наталья Попович.

Кирилл Шебеко проработал на художественном факультете вуза 36 лет.

Выставка открыта до 10 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что выставка «Европейская живопись XVII—XVIII веков» пройдёт в Коломне.

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