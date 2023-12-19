Нейросеть создала единый образ героя российских сериалов

Глобальное исследование рейтингов российских сериалов за последние 30 лет позволило создать усреднённый портрет их главного героя с помощью нейросети Midjourney.

Для составления образа главного героя отечественных многосерийных фильмов были составлены рейтинги лучших сериалов 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х. Исследование проводилось на основе изучения и анализа мнений аудитории и критиков популярных российских агрегаторов, пользователей социальных сетей и «Медиалогии», сообщает пресс-служба киноканала «Русский Бестселлер».

Главным сериалом 1990-х оказался проект «Петербургские тайны», за ним следуют «Королева Марго» и «Простые истины». Лидером 2000-х оказалась «Каменская», в тройку также вошли «Ликвидация» и «Мастер и Маргарита». В 2010-х главным многосерийным проектом оказался «Мажор», конкурировали с ним «Кухня» и «Интерны», а вот с 2020-ми возникли сложности: за минувшие три года образ не успел сформироваться в полной мере, однако определённые общие черты выявить удалось. В числе лидирующих сериалов оказались «Вампиры средней полосы», «Нулевой пациент» и «Зулейха открывает глаза».

После отбора изображения главных героев были объединены, в результате чего получились четыре усреднённых портрета героев, отражающих каждое десятилетие. Финалом стало слияние получившихся изображений с помощью нейросети Midjourney. Итогом стал мужчина-следователь или сыщик средних лет, одевающийся неброско и практично, живущий в современной России.

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