Синоптик: на погоду в Московской области влияет циклон, находящийся в Норвежском море

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, какой циклон влияет на погоду в Москве и Московской области.

Специалист отметил, что на погоду в Москве и области на данный момент оказывает влияние циклон, находящийся в Норвежском море.

«Дело в том, что он (циклон. — RT) очень глубокий, то есть давление в нём очень низкое. И вся Западная Европа, и вся европейская часть страны, и Западная Сибирь находятся на южной периферии этого циклона. Поэтому тепло «качается» из Атлантики, с запада на восток… Всю неделю не только Москва, но и вся европейская территория страны будут находиться под влиянием вот этой южной периферии», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в регионе ожидается «мрачная оттепельная погода».

«Температура в течение всей недели — -2...+4 °C. Причём поскольку солнце сейчас не играет никакой роли, то температура ночью легко может быть выше, чем днём... Например, сегодня ночью температура была выше, чем вчера днём. Это очень редкая ситуация, когда атлантический воздух проникает далеко на восток», — объяснил синоптик.

По его прогнозу, понижение температуры ожидается только в конце текущей недели.

«Только в воскресенье и понедельник начнётся понижение температуры. Сильных морозов не ожидается, но всё-таки ночью и днём будут небольшие отрицательные температуры. Но всё равно температурный режим даже в начале следующей недели будет существенно выше нормы», — заключил собеседник RT.

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