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В «Росгосцирке» констатировали рост зрительской аудитории в 2023 году

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Генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков подвёл итоги уходящего года. По его словам, замечен рост интереса зрительской аудитории к цирковому искусству.

Так, в течение года провели сразу четыре международных цирковых фестиваля — впервые в своей истории, поделился он в интервью «Российской газете».

Кроме этого, состоялся дебют трёх детских фестивалей. Это уличный цирковой фестиваль «Без границ — детям», инклюзивный цирковой фестиваль «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» для детей с ОВЗ из России и Белоруссии, а также детский и молодёжный цирковой фестиваль «На языке мира», прошедший в Туле.

«И, конечно, самое важное — в этом году значительно увеличилось количество представлений в филиалах «Российской государственной цирковой компании» по всей стране… Это касается и посещаемости представлений: если в прошлом году на наши программы пришли 2,8 млн человек, то в этом — больше 3 млн», — отметил Беляков.

Ранее сообщалось, что гимнастка на воздушном кольце Ольга Клюева из ДНР приняла участие в Международном фестивале циркового искусства «Принцесса цирка», который прошёл в саратовском филиале компании «Росгосцирк».

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