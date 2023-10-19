Гимнастка из ДНР примет участие в международном фестивале «Принцесса цирка»

Гимнастка на воздушном кольце Ольга Клюева из ДНР примет участие в Международном фестивале циркового искусства «Принцесса цирка», который состоится в саратовском филиале компании «Росгосцирк».

© Елена Бледных

Фестиваль организован Российской государственной цирковой компанией при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Заявки на фестиваль поступили из множества стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания, Мексика, Китай, Япония, страны Южной и Северной Америки, Африканского континента. В итоге конкурсный отбор прошли 23 цирковых номера, один из которых представит гимнастка на воздушном кольце Ольга Клюева из ДНР.