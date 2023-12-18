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В Ульяновской области рассказали об итогах пожароопасного сезона

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В Ульяновской области подвели итоги пожароопасного сезона.
В Ульяновской области рассказали об итогах пожароопасного сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Сотрудники лесопожарных станций, лесничеств, арендаторы и сотрудники МЧС предотвратили 84 лесных пожара. В работе участвовали 1088 человек и 341 единица техники.

В 2024 году будет продолжена работа по обновлению материально-технической базы лесопожарных формирований.

Ранее сообщалось, что глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал о подготовке города к следующему пожароопасному сезону.

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