В Ульяновской области рассказали об итогах пожароопасного сезона

В Ульяновской области подвели итоги пожароопасного сезона.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Сотрудники лесопожарных станций, лесничеств, арендаторы и сотрудники МЧС предотвратили 84 лесных пожара. В работе участвовали 1088 человек и 341 единица техники.

В 2024 году будет продолжена работа по обновлению материально-технической базы лесопожарных формирований.

Ранее сообщалось, что глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал о подготовке города к следующему пожароопасному сезону.