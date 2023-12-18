Миронов вспомнил, как Орбакайте не разговаривала с ним неделю из-за его ошибки
- РИА Новости
По словам Миронова, всё произошло, когда они с Орбакайте сидели в гримёрке. Миронов решил наладить контакт с коллегой и сообщил певице, что ему очень нравится одна из её песен. На вопрос, о какой именно композиции идёт речь, Миронов ответил — «Посмотри в глаза».
Исполнительницей этой песни была не Орбакайте, а эстрадная певица Наталья Ветлицкая. Ошибка актёра обидела артистку.
«С тех пор неделю Кристина со мной не разговаривала», — вспомнил Миронов в эфире передачи «Синяя птица» на канале «Россия 1».
Ранее стало известно о завершении съёмок многосерийного фильма с другой известной певицей — Полиной Гагариной. Речь идёт о драме «Красные линии».