Миронов вспомнил, как Орбакайте не разговаривала с ним неделю из-за его ошибки

Актёр театра и кино, а также сценарист и продюсер Евгений Миронов рассказал о ссоре с певицей Кристиной Орбакайте, после которой она неделю отказывалась с ним разговаривать. Конфликт произошёл на съёмочной площадке фильма «Лимита» Дениса Евстигнеева.

По словам Миронова, всё произошло, когда они с Орбакайте сидели в гримёрке. Миронов решил наладить контакт с коллегой и сообщил певице, что ему очень нравится одна из её песен. На вопрос, о какой именно композиции идёт речь, Миронов ответил — «Посмотри в глаза».

Исполнительницей этой песни была не Орбакайте, а эстрадная певица Наталья Ветлицкая. Ошибка актёра обидела артистку.

«С тех пор неделю Кристина со мной не разговаривала», — вспомнил Миронов в эфире передачи «Синяя птица» на канале «Россия 1».

Ранее стало известно о завершении съёмок многосерийного фильма с другой известной певицей — Полиной Гагариной. Речь идёт о драме «Красные линии».