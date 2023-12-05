Завершились съёмки сериала «Красные линии» с Полиной Гагариной

В Москве подошли к концу съёмки драматического многосерийного проекта «Красные линии» с Полиной Гагариной в главной роли.

Как сообщает пресс-служба онлайн-платформы START, проект является спин-оффом популярного российского сериала «Бывшие».

Главная героиня «Красных линий» — дерзкая писательница Елена Берн, которая появлялась в третьем сезоне «Бывших» на пике своей известности. В новой ленте будет раскрыта история становления автора, у которой кто-то крадёт идею для новой книги.

Образ Елены Берн воплощает артистка Полина Гагарина. По данным источника, зрители увидят её в непривычном и смелом образе.

«Те, кто смотрел со мной третий сезон сериала «Бывшие», знают мою героиню Елену Берн — сильную, властную, убедительную и даже распущенную… но это всё маска, защита. Под этой маской всегда скрывалась трогательная, беззащитная, талантливая и очень живая Елена Огурцова. Вот её я и сыграла в «Красных линиях». Мне было непросто, но очень интересно, уверена, будет интересно и вам», — цитирует слова Гагариной пресс-служба.

Также в ленте снялись Илья Любимов, Александра Флоринская, Сергей Бредюк и другие. Режиссёром выступил Гамлет Дульян.

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