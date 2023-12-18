Дизайнер Антелава рассказала, как украсить квартиру к году Зелёного Дракона

Интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава дала советы по праздничному оформлению квартиры по случаю наступления года Зелёного Деревянного Дракона.

«Разместите на входной двери (снаружи или внутри) праздничный венок и, если есть возможность, интегрируйте в его композицию небольшую фигурку символа года», — посоветовала дизайнер в беседе с Life.ru.

По её словам, к празднику следует особым образом декорировать гостиную, позаботившись о комфорте и ярком оформлении, поскольку дракон любит всё блестящее и меняющее оттенки.

Стол также должен быть оформлен в стилистике наступающего праздника. Его можно декорировать зелёными и деревянными элементами текстиля и тарелок, веточками хвои и блестящей мишурой.

Если ёлка небольшая, можно устроить специальный подиум, на котором она будет казаться значительной. Это также позволит освободить пространство для подарков, отметила Антелава.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.