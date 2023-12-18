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Киноэксперт Исаев: сборы кинотеатров России достигли 38 млрд рублей в 2023 году

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Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК'PRO Роман Исаев заявил, что кассовые сборы российских кинотеатров в 2023 году достигли порядка 38 млрд рублей, это на 67% больше показателя прошлого года.
Киноэксперт Исаев: сборы кинотеатров России достигли 38 млрд рублей в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Также число зрителей в текущем году увеличилось на 54% в сравнении с данными за прошлый год, заявил он в интервью НСН.

При этом, по его словам, цифры ниже допандемийного 2019 года на 28% по сборам и почти на 42% по зрителям. По его словам, в 2023 году в России закрылось порядка 130 кинотеатров.

Некоторые картины были успешны в российском прокате. Так, в этом году костюмная историческая драма «Жанна Дюбарри» собрала 400 млн рублей, а сказка «По щучьему велению» — 2,3 млрд, отметил Исаев.

Ранее сообщалось, что вторая часть фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко выйдет на экраны российских кинотеатров в декабре 2025 года.

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