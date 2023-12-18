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Синоптик Шувалов: осадки в Москве после циклона «Ваня» сохранятся

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице и влиянии циклона «Ваня».
Синоптик Шувалов: осадки в Москве после циклона «Ваня» сохранятся
  • Gettyimages.ru

«Эта оттепель будет достаточно длительная, скорее всего, последний день этой оттепели — это суббота. То есть вся рабочая неделя и даже половина выходных — это положительные температуры, но, естественно, в дневные часы», — заявил синоптик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его прогнозу, ночью могут быть слабые морозы до -1...-2 °С.

«Что же касается сильных морозов, то до конца года их не видно, но исключать сильные морозы до конца зимы совершенно невозможно. Они обязательно будут, с вероятностью до 90%», — отметил Шувалов.

Относительно снега эксперт выразил мнение, что необходимо две недели с температурой под +10 °С тепла, чтобы он растаял.

«Так что не нужно волноваться за наличие снега на Новый год. Он будет», — добавил Шувалов.

Ранее главный синоптик Приморского края Борис Кубай спрогнозировал в регионе потепление и отсутствие снега в новогоднюю ночь.

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