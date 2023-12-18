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Синоптики спрогнозировали бесснежную новогоднюю ночь в Приморье

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Главный синоптик Приморского края Борис Кубай спрогнозировал в регионе потепление и отсутствие снега в новогоднюю ночь.
Синоптики спрогнозировали бесснежную новогоднюю ночь в Приморье
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

«Нагнетание холодных воздушных масс с арктического севера прекратится и начнутся поступления с запада и юго-запада. В результате температура воздуха в Приморском крае ощутимо повысится», — заявил синоптик.

По его прогнозу температура воздуха на побережье составит 0 °С, а в континентальной части — -10…-15 °C. Снега не ожидается.

«Словом, вполне симпатичный сюрприз. Естественно, данная информация ещё будет уточняться с приближением Нового года», — заключил Кубай.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о природных аномалиях в России.

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