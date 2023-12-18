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Психолог Хакимов дал совет не скрывать желаний относительно новогодних подарков

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал составить виш-лист для близких и открыто говорить о желанных подарках, чтобы облегчить задачу по их выбору.
Психолог Хакимов дал совет не скрывать желаний относительно новогодних подарков
  • Gettyimages.ru

К тому же, желания принимают ясную форму, если выписать их, это полезно, так как позволяет лучше понять собственные потребности и интересы, поделился он в беседе с РИАМО.

«Если на прямой вопрос, что преподнести на Новый год, услышали классическое «Ничего не надо» — покопайтесь в памяти», — посоветовал Хакимов.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.

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