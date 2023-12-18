Психолог Хакимов назвал умение дарить подарки важным для человека

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал составить список людей, которым действительно хотелось бы подарить подарок к Новому году.

Это даст возможность определить, кому и что преподнести, объяснил он в разговоре с РИАМО.

«Если удобно, можно выписать этих людей прямо на бумаге — списки значительно облегчают процесс принятия решения, структурируют информацию», — отметил Хакимов.

Умение выбирать и дарить подарки — полезный навык, важный и для взаимоотношений, и для собственного психоэмоционального здоровья, заключил психолог.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.