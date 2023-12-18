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Детский театр из Удмуртии получит грант около миллиона рублей

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В Удмуртии театральный коллектив «Калейдоскоп» Селтинскоого районного Дома культуры выиграл грант в размере 937 тыс. рублей.
Детский театр из Удмуртии получит грант около миллиона рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства культуры.

Отмечается, на средства Президентского Фонда культурных инициатив поставят документальный спектакль «Когда я был таким, как ты» о жизни и подвиге детей — тружеников тыла, рождённых в Селтинском районе.

Участники театрального коллектива — дети и подростки.

Премьера спектакля намечена на весну 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане открыли Буинский драматический театр после реконструкции.

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