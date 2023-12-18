Детский театр из Удмуртии получит грант около миллиона рублей
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства культуры.
Отмечается, на средства Президентского Фонда культурных инициатив поставят документальный спектакль «Когда я был таким, как ты» о жизни и подвиге детей — тружеников тыла, рождённых в Селтинском районе.
Участники театрального коллектива — дети и подростки.
Премьера спектакля намечена на весну 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Татарстане открыли Буинский драматический театр после реконструкции.