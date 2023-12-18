Детский театр из Удмуртии получит грант около миллиона рублей

В Удмуртии театральный коллектив «Калейдоскоп» Селтинскоого районного Дома культуры выиграл грант в размере 937 тыс. рублей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства культуры.

Отмечается, на средства Президентского Фонда культурных инициатив поставят документальный спектакль «Когда я был таким, как ты» о жизни и подвиге детей — тружеников тыла, рождённых в Селтинском районе.

Участники театрального коллектива — дети и подростки.

Премьера спектакля намечена на весну 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане открыли Буинский драматический театр после реконструкции.