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На Воробьёвых горах установили посвящённые зимним видам спорта арт-объекты

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В Москве на Аллее спортивной славы звёзд зимних Олимпийских игр на Воробьёвых горах появились арт-объекты, информирующие о 15 видах спорта, входящих в программу игр.
На Воробьёвых горах установили посвящённые зимним видам спорта арт-объекты
  • © Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Композиция арт-объектов представляет собой нескольких металлических стел квадратного сечения, декоративных прозрачных элементов из акрила и информационное табло.

«На табличках нанесены логотипы каждого из 15 видов спорта, краткий пояснительный текст на русском и английском языках и QR-код, дающий возможность подробнее ознакомиться с контентом экспозиции на медиапортале», — уточнили в пресс-службе Департамента капитального ремонта.

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