На Дворцовой площади Петербурга к Новому году оборудуют фотозону
- РИА Новости
Государственная административно-техническая инспекция разрешила установить на Дворцовой площади временные элементы благоустройства, пишет neva.today со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Фотозона размером 12 кв. м, состоящая из сценических конструкций в виде двух подиумов и арки высотой 3,7 м, будет функционировать с 17 декабря 2023 года по 15 января 2024-го невдалеке от Александровской колонны.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщало, что в регионе к 1 декабря установят 110 елей и украсят их праздничной иллюминацией.