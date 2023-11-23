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На Дворцовой площади Петербурга к Новому году оборудуют фотозону

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Для жителей и гостей Санкт-Петербурга в дни новогодних праздников будет доступна специальная фотозона на Дворцовой площади.
На Дворцовой площади Петербурга к Новому году оборудуют фотозону
  • РИА Новости

Государственная административно-техническая инспекция разрешила установить на Дворцовой площади временные элементы благоустройства, пишет neva.today со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фотозона размером 12 кв. м, состоящая из сценических конструкций в виде двух подиумов и арки высотой 3,7 м, будет функционировать с 17 декабря 2023 года по 15 января 2024-го невдалеке от Александровской колонны.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщало, что в регионе к 1 декабря установят 110 елей и украсят их праздничной иллюминацией.

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