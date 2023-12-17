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Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление до +3 °С в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о потеплении в Москве на следующей неделе.
Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление до +3 °С в Москве
  • РИА Новости

«Серия циклонов идёт. Второй циклон вышел на Балтику, и мы попадаем в тёплый сектор. По Псковской области и Смоленской области +1 °С было. Часам к 15:00 мы попадём в тёплый сектор и будет до +1 °С в Москве. Снег небольшой. Дальше неделя будет тёплая. Ночью 0...-2 °С, днём 0...+2 °С. К четвергу до +3 °С», — рассказал о погоде в Москве синоптик.

Он также предупредил о гололедице с утра. По словам Цыганкова, снег в столице не растает, но осядет.

Ранее спасатели предупредили о снеге и ветре с порывами до 15 м/c с утра 17 декабря в Москве.

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