Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление до +3 °С в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о потеплении в Москве на следующей неделе.

«Серия циклонов идёт. Второй циклон вышел на Балтику, и мы попадаем в тёплый сектор. По Псковской области и Смоленской области +1 °С было. Часам к 15:00 мы попадём в тёплый сектор и будет до +1 °С в Москве. Снег небольшой. Дальше неделя будет тёплая. Ночью 0...-2 °С, днём 0...+2 °С. К четвергу до +3 °С», — рассказал о погоде в Москве синоптик.

Он также предупредил о гололедице с утра. По словам Цыганкова, снег в столице не растает, но осядет.

Ранее спасатели предупредили о снеге и ветре с порывами до 15 м/c с утра 17 декабря в Москве.