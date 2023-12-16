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В МЧС предупредили о сильном снеге и ветре в Москве 17 декабря

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Спасатели предупредили о снеге и ветре с порывами до 15 м/c с утра 17 декабря в Москве.
В МЧС предупредили о сильном снеге и ветре в Москве 17 декабря
  • РИА Новости

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 до 16:00 17 декабря в Москве прогнозируются осадки (снег, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега, гололёд. Усиление ветра с порывами днём местами до 15 м/c», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали людей минимизировать поездки на личном автотранспорте и воспользоваться общественным, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов рассказал в беседе с RT, как правильно одеваться, а также какие ещё правила нужно соблюдать в морозную погоду.

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