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Диетолог Соломатина рассказала о причинах ухудшения самочувствия за праздничным столом

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему за праздничным столом может ухудшиться самочувствие.
Диетолог Соломатина рассказала о причинах ухудшения самочувствия за праздничным столом
  • Gettyimages.ru

«Человеку может стать плохо во время застолья, причиной тому несколько факторов. Первое, как правило, люди ждут новогоднего застолья, торопливость, нервозность бывает. Они находятся не в самом лучшем расположении духа, потому что нужно всё успеть, поэтому стресс», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, кто-то садится за стол голодным и сразу начинает употреблять алкоголь и жирные, острые, солёные закуски, что может обострить хронические заболевания.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.

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