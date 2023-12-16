Диетолог Соломатина рассказала о причинах ухудшения самочувствия за праздничным столом

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему за праздничным столом может ухудшиться самочувствие.

«Человеку может стать плохо во время застолья, причиной тому несколько факторов. Первое, как правило, люди ждут новогоднего застолья, торопливость, нервозность бывает. Они находятся не в самом лучшем расположении духа, потому что нужно всё успеть, поэтому стресс», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, кто-то садится за стол голодным и сразу начинает употреблять алкоголь и жирные, острые, солёные закуски, что может обострить хронические заболевания.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.