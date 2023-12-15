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Кинолог Голубев посоветовал постепенно приучать собаку к зимней одежде

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как приучить собаку к зимней одежде. По его словам, это стоит делать постепенно.
Кинолог Голубев посоветовал постепенно приучать собаку к зимней одежде
  • Gettyimages.ru
  • © Lubo Ivanko

В беседе с «Радио 1» эксперт рекомендовал позволить питомцу сначала обнюхать одежду. Если собака не хочет надевать комбинезон, то стоит остановиться и дать ей привыкнуть. Также желательно поощрять животное за спокойствие.

Кроме того, собака должна походить в одежде дома, чтобы привыкнуть.

При выборе комбинезона специалист посоветовал ориентироваться прежде всего на комфорт. Нужно измерить длину спины, обхват груди и обхват шеи собаки.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что хозяин собаки должен решить, допускать ли питомца на кровать, и всегда придерживаться установленных правил.

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