Синоптик Кубай спрогнозировал потепление в Приморье с 24 декабря

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал о потеплении в регионе с 24 декабря.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Не исключено, что в середине третьей декады декабря дневная температура на юге может приближаться к нулевой отметке. Но перед этим недельку всем нам придётся потерпеть», — заявил синоптик.

Как отметил Кубай, арктический холод проникает далеко на юг, и этот процесс будет продолжаться и усиливаться на протяжении всей предстоящей недели.

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