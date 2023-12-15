Синоптик Кубай спрогнозировал потепление в Приморье с 24 декабря
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
«Не исключено, что в середине третьей декады декабря дневная температура на юге может приближаться к нулевой отметке. Но перед этим недельку всем нам придётся потерпеть», — заявил синоптик.
Как отметил Кубай, арктический холод проникает далеко на юг, и этот процесс будет продолжаться и усиливаться на протяжении всей предстоящей недели.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, когда в Москве и Московской области закончится снегопад.