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Синоптик Кубай спрогнозировал потепление в Приморье с 24 декабря

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Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал о потеплении в регионе с 24 декабря.
Синоптик Кубай спрогнозировал потепление в Приморье с 24 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © edevansuk

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Не исключено, что в середине третьей декады декабря дневная температура на юге может приближаться к нулевой отметке. Но перед этим недельку всем нам придётся потерпеть», — заявил синоптик.

Как отметил Кубай, арктический холод проникает далеко на юг, и этот процесс будет продолжаться и усиливаться на протяжении всей предстоящей недели.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, когда в Москве и Московской области закончится снегопад.

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