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В Приморье рассказали о будущем Владивостокской крепости

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о мерах по сохранению Владивостокской крепости.
В Приморье рассказали о будущем Владивостокской крепости
  • Gettyimages.ru
  • © ES3N

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Конечно, мы будем помогать музею-заповеднику имени Арсеньева, который занимается сохранением и развитием объектов крепости», — сказал Кожемяко

Как отметил губернатор, памятнику будут выделены гранты. Также в планах работы по созданию подъездных путей к фортам, подаче электроэнергии на её объекты.

«Наша Владивостокская крепость — одна из самых больших в мире. Это уникальное фортификационное, оборонительное сооружение, равные которому трудно найти. Оно имеет огромную историческую ценность, и не только», — добавил губернатор.

Ранее исторический центр Новочеркасска признали единой охранной зоной.

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