В Москве выставка в честь 50-летия Николая Цискаридзе откроется 15 декабря

В Государственной театральной библиотеке Москвы 15 декабря состоится открытие юбилейной выставки «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».

Экспозиция приурочена к 50-летию артиста и десятилетию его пребывания на посту ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, передаёт НСН со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

В числе экспонатов будут представлены афиши, костюмы и фотографии, а также издания академии, вышедшие при непосредственном участии Цискаридзе.

Ранее сообщалось, что в Пермском театре оперы и балета представили головной убор главной героини балета «Жар-птица» — единственный экспонат мультимедийной выставки, открывшейся в театре.