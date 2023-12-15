В Москве выставка в честь 50-летия Николая Цискаридзе откроется 15 декабря
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Экспозиция приурочена к 50-летию артиста и десятилетию его пребывания на посту ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, передаёт НСН со ссылкой на пресс-службу библиотеки.
В числе экспонатов будут представлены афиши, костюмы и фотографии, а также издания академии, вышедшие при непосредственном участии Цискаридзе.
Ранее сообщалось, что в Пермском театре оперы и балета представили головной убор главной героини балета «Жар-птица» — единственный экспонат мультимедийной выставки, открывшейся в театре.