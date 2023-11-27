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В Пермском театре оперы и балета открылась выставка одного экспоната

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В Пермском театре оперы и балета представили головной убор главной героини балета «Жар-птица». Он является единственным экспонатом мультимедийной выставки, открывшейся в театре.
В Пермском театре оперы и балета открылась выставка одного экспоната
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пермской оперы.

«Центральным экспонатом стал головной убор главной героини балета «Жар-птица», созданный художником по костюмам Татьяной Ногиновой к постановке Алексея Мирошниченко 2017 года», — сказано в сообщении.

В театре отметили, что всего один предмет с помощью мультимедийных средств может рассказать об истории и знаковых событиях театрального искусства в целом.

Экспозиция будет открыта до конца февраля. А затем зрителям представят костюм Одиллии из «Лебединого озера» и эскиз костюма из оперы «Синдерелла» по случаю возобновления балета «Золушка».

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в беседе с НСН рассказал подробности о выставке в честь 80-летия учреждения, которая проходит в Новом Манеже.

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