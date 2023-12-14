Реставрацию колокольни Морского собора в Петербурге завершат к Рождеству
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Колокольню построили в 1758 году в стиле елизаветинского барокко по проекту архитектора Саввы Чевакинского.
Последняя полноценная реставрация проводилась в 1956 году.
В ходе текущих работ восстановлены штукатурные и красочные слои фасадов, архитектурно-художественная отделка.
Также отреставрирован деревянный фонарь колокольни, стропильные системы большого и малого куполов.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 27 ноября 2023 года по 17 апреля 2024 года пройдёт реставрация фасада главного корпуса Волковской богадельни.