Реставрацию колокольни Морского собора в Петербурге завершат к Рождеству

В Санкт-Петербурге к Рождеству, к 7 января 2024 года, завершат реставрацию колокольни Николо-Богоявленского морского собора.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Колокольню построили в 1758 году в стиле елизаветинского барокко по проекту архитектора Саввы Чевакинского.

Последняя полноценная реставрация проводилась в 1956 году.

В ходе текущих работ восстановлены штукатурные и красочные слои фасадов, архитектурно-художественная отделка.

Также отреставрирован деревянный фонарь колокольни, стропильные системы большого и малого куполов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 27 ноября 2023 года по 17 апреля 2024 года пройдёт реставрация фасада главного корпуса Волковской богадельни.