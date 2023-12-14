RT в Telegram
Подпишись

Внучка сообщила, что Юрия Соломина собираются выписать на следующей неделе

Короткая ссылка
Внучка народного артиста СССР Юрия Соломина рассказала RT, что актёра собираются выписать на следующей неделе.

По её словам, в состоянии Соломина наблюдается существенная положительная динамика. Жалоб на самочувствие у народного артиста СССР сейчас нет, он уже встаёт с кровати и прогуливается по отделению.

«На улицу не пускают: в больнице карантин. Ему предстоит пройти контрольные анализы в конце этой недели — начале следующей. Он уже очень хочет домой», — добавила его внучка.

Соломина госпитализировали с микроинсультом 6 ноября.

Ранее директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова также заявила, что Соломин чувствует себя лучше и готовится к выписке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить