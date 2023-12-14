Внучка сообщила, что Юрия Соломина собираются выписать на следующей неделе

Внучка народного артиста СССР Юрия Соломина рассказала RT, что актёра собираются выписать на следующей неделе.

По её словам, в состоянии Соломина наблюдается существенная положительная динамика. Жалоб на самочувствие у народного артиста СССР сейчас нет, он уже встаёт с кровати и прогуливается по отделению.

«На улицу не пускают: в больнице карантин. Ему предстоит пройти контрольные анализы в конце этой недели — начале следующей. Он уже очень хочет домой», — добавила его внучка.

Соломина госпитализировали с микроинсультом 6 ноября.

Ранее директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова также заявила, что Соломин чувствует себя лучше и готовится к выписке.