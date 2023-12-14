В Москве театральных деятелей наградили медалями имени Михаила Чехова

В Москве в Доме русского зарубежья прошла церемония вручения медалей имени актёра, режиссёра и театрального педагога Михаила Чехова.

В этом году наград удостоились ректор высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов и режиссёр, создатель методики пластического воспитания актёр Андрей Дрознин, передаёт ОТР.

Медаль им. М. Чехова ежегодно вручают за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства. В разные годы этой наградой были отмечены Галина Вишневская, Майя Плисецкая, Владимир Этуш, Никита Михалков, Хеллен Миррен, Юл Бриннер, Тонино Гуэрра.

Ранее в Приморском крае объявили победителей театральной премии «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка. Награды получили лучшие спектакли и актёрские работы сезона 2022—2023.