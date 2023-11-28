В Приморье назвали лауреатов театральной премии «Серебряный медальон»
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Отмечается, что в 2023 году в конкурсе участвовали 14 спектаклей театров региона.
Приморское отделение Союза театральных деятелей в качестве жюри определило лучшую мужскую и женскую роли, лучшие постановки большой и малой формы, лучшего сценографа и художника по костюмам.
«Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы проводить конкурс каждый год на высоком уровне, и, надеюсь, нам это удаётся», — отметила председатель отделения Яна Мялк.
Ранее сообщалось, что в Самарской области в 2024 году впервые состоится фестиваль «Музыкальное сердце театра».