В Приморье назвали лауреатов театральной премии «Серебряный медальон»

В Приморском крае объявили победителей театральной премии «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка. Награды получили лучшие спектакли и актёрские работы сезона 2022—2023 года.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Отмечается, что в 2023 году в конкурсе участвовали 14 спектаклей театров региона.

Приморское отделение Союза театральных деятелей в качестве жюри определило лучшую мужскую и женскую роли, лучшие постановки большой и малой формы, лучшего сценографа и художника по костюмам.

«Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы проводить конкурс каждый год на высоком уровне, и, надеюсь, нам это удаётся», — отметила председатель отделения Яна Мялк.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в 2024 году впервые состоится фестиваль «Музыкальное сердце театра».