Фестиваль «Музыкальное сердце театра» впервые состоится в Самарской области

В Самарской области в 2024 году впервые состоится фестиваль «Музыкальное сердце театра».

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что данное мероприятие проводится в России с 2006 года. В 2023 году фестиваль проходил в Кемеровской области.

Как отметили организаторы, в рамках конкурса театры России представляют свои постановки в разных номинациях. По итогам фестиваля определяют лучших.

Также при национальном фестивале и премии «Музыкальное сердце театра» создана Академия современного музыкального театра, членами которой являются ведущие композиторы, либреттисты, режиссёры, хореографы, художники-постановщики, директора и продюсеры, театроведы и журналисты.

Ранее сообщалось, что в Кемерове прошла церемония вручения премий национального фестиваля «Музыкальное сердце театра».