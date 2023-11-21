Фестиваль «Музыкальное сердце театра» впервые состоится в Самарской области
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на организаторов.
Отмечается, что данное мероприятие проводится в России с 2006 года. В 2023 году фестиваль проходил в Кемеровской области.
Как отметили организаторы, в рамках конкурса театры России представляют свои постановки в разных номинациях. По итогам фестиваля определяют лучших.
Также при национальном фестивале и премии «Музыкальное сердце театра» создана Академия современного музыкального театра, членами которой являются ведущие композиторы, либреттисты, режиссёры, хореографы, художники-постановщики, директора и продюсеры, театроведы и журналисты.
Ранее сообщалось, что в Кемерове прошла церемония вручения премий национального фестиваля «Музыкальное сердце театра».