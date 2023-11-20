В Кемерове наградили лауреатов фестиваля «Музыкальное сердце театра»

В Кемерове прошла церемония вручения премий национального фестиваля «Музыкальное сердце театра».

Об этом сообщает ОТР.

Показы спектаклей проходили в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. За награды боролись труппы из Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Тюмени и Донецка.

«Важно, что это ещё и образовательная программа. Важно, что прошёл питчинг, показ для директоров театров различных новых идей. Это было семь презентаций новых спектаклей. Это даёт возможность директорам расширить репертуар своих театров», — заявил Александр Пантыкин, композитор, член жюри фестиваля.

Ранее сообщалось, что национальную оперную премию «Онегин» вручили Нижегородскому театру оперы и балета.