Фестиваль «Золотая черепаха» в Москве посетили более 60 тысяч гостей

Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» в Москве посетили более 60 тыс. гостей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Программа включала встречи с фотографами, кинопоказы, лекции, экскурсии, мастер-классы.

«На площади три тысячи квадратных метров было представлено 479 лучших работ финалистов и номинантов международного творческого конкурса The Golden Turtle. В нём приняли участие 4217 авторов более чем из 100 стран», — отмечается в сообщении.

В 2023 году на экскурсиях побывало рекордное число школьников — 8425 учащихся.

Победителями и призёрами фестиваля стали 70 авторов из 16 стран.

Ранее сообщалось, что в Москве выпустили карты «Тройка» с фотографиями дикой природы.