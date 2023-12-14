В Нижегородской области оформили 240 тысяч Пушкинских карт

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова заявила, что жители региона оформили 240 тыс. Пушкинских карт.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Сегодня нам прислали рейтинг регионов по результатам продаж за всё время существования проекта. И Нижегородская область в нём находится на шестом месте по России и на третьем — в ПФО», — рассказала Суханова.

Она также отметила, что благодаря пользователям карт учреждения культуры области заработали более 670 млн рублей за всё время существования проекта.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская прокомментировала предложение депутатов выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям.