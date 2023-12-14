В Нижегородской области оформили 240 тысяч Пушкинских карт
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
«Сегодня нам прислали рейтинг регионов по результатам продаж за всё время существования проекта. И Нижегородская область в нём находится на шестом месте по России и на третьем — в ПФО», — рассказала Суханова.
Она также отметила, что благодаря пользователям карт учреждения культуры области заработали более 670 млн рублей за всё время существования проекта.
Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская прокомментировала предложение депутатов выдавать Пушкинскую карту многодетным семьям.