В Кемеровской области ожидаются морозы до -32 °С в выходные

Синоптики спрогнозировали морозы до -32 °С в Кемеровской области.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Так в пятницу, 15 декабря, днём до -16 °С, ночью до -32 °С. Облачно с прояснениями, местами снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный до 14 м/с.

В субботу, 16 декабря, ночью до -30 °С, днём до -15 °С, по всей территории небольшой снег. Порывы северо-восточного ветра до 14 м/с.

В воскресенье, 17 декабря, ночью -33 °С, днём -21…-26 °С, местами до -15 °С. Переменная облачность, местами небольшой снег. Северо-восточный ветер до 14 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах России.