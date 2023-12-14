RT в Telegram
Подпишись

В России отмечается рост интереса к российскому киноконтенту

Короткая ссылка
В 2023 году значительно вырос интерес пользователей сети к российским фильмам и сериалам.
В России отмечается рост интереса к российскому киноконтенту
  • Gettyimages.ru
  • © Pawel Kacperek

Об этом в ходе презентации онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» по итогам 2023 года рассказала директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов «Яндекса» Ксения Болецкая.

Если в 2020 году доля подписчиков, смотревших отечественные проекты на платформе, составляла чуть менее 60%, то в 2023-м — превысила 80%.

«Первый год, когда массовая аудитория готова платить за доступ к российскому онлайн-контенту. Мы видим, что российские фильмы и сериалы стали настолько обсуждаемыми (в том числе активно комментируются в социальных сетях), что становятся событиями. Радикальные изменения, — когда новые подписчики приходят именно на российский контент массово, миллионами», — отметила Болецкая.

В топ-20 самых просматриваемых лент вошли сериалы «Король и Шут», «Кибердеревня», «Беспринципные», «Вампиры средней полосы», «Пищеблок», «Два холма» и другие.

Ранее вышел трейлер сериала «Медиатор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить