В России отмечается рост интереса к российскому киноконтенту

В 2023 году значительно вырос интерес пользователей сети к российским фильмам и сериалам.

Об этом в ходе презентации онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» по итогам 2023 года рассказала директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов «Яндекса» Ксения Болецкая.

Если в 2020 году доля подписчиков, смотревших отечественные проекты на платформе, составляла чуть менее 60%, то в 2023-м — превысила 80%.

«Первый год, когда массовая аудитория готова платить за доступ к российскому онлайн-контенту. Мы видим, что российские фильмы и сериалы стали настолько обсуждаемыми (в том числе активно комментируются в социальных сетях), что становятся событиями. Радикальные изменения, — когда новые подписчики приходят именно на российский контент массово, миллионами», — отметила Болецкая.

В топ-20 самых просматриваемых лент вошли сериалы «Король и Шут», «Кибердеревня», «Беспринципные», «Вампиры средней полосы», «Пищеблок», «Два холма» и другие.

Ранее вышел трейлер сериала «Медиатор».