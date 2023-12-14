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Филиал Русского музея открылся в Ярославле

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Русский музей Санкт-Петербурга открыл филиал в Ярославле. Соглашение об этом подписали руководители петербургского и ярославского музейных фондов.
Филиал Русского музея открылся в Ярославле
  • Gettyimages.ru
  • © yulenochekk

Смена экспозиции ожидается каждые полгода, передаёт ОТР.

Первая выставка Ивана Айвазовского в составе 19 картин уже прибыла из Петербурга.

Директор Русского музея Алла Манилова назвала взаимодействие двух крупных музейных фондов неслучайным. По её словам, Ярославская область — абсолютный лидер по количеству художественных музеев и коллекций.

«Почти 500 тыс. ценнейших вещей находится в музейной системе Ярославской области. Это даже чуть больше, чем в главной сокровищнице нашего изобразительного искусства — Русском музее», — добавила она.

Ранее сообщалось, что филиалы Пермского краеведческого музея подготовили для жителей и гостей региона новогоднюю программу «Музейные ёлки».

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